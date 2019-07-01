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Песков ответил на вопрос о проведении встречи США—КНДР— Россия—Китай

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Песков ответил на вопрос о проведении встречи США—КНДР— Россия—Китай

Москва, 1 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о проведении встречи в формате США — КНДР — Россия — Китай, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать встречу президента США Дональда Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. СМИ поинтересовались, советовался ли глава Белого дома о шагах по ситуации на Корейском полуострове с президентом России Владимиром Путиным на G20.

«Вы знаете, что и президент Путин, и российская сторона в целом достаточно последовательно призывают все заинтересованные стороны [конфликта на Корейском полуострове] к сдержанности, к конструктивизму и к шагам, которые не загоняли бы друг друга в угол в этих  делах», — напомнил пресс-секретарь президента РФ.

Касаясь темы демилитаризованной зоны, Песков добавил, что российский президент неоднократно отмечал, что Москва готова приветствовать любые шаги и любые встречи, которые ведут к снижению напряженности на Корейском полуострове, а также приближают к денуклеаризации этого региона.

Песков ответил на вопрос о проведении встречи США—КНДР— Россия—Китай

У Пескова поинтересовались о возможности четырехсторонней встречи в формате США—КНДР— Россия—Китай.

«Речи о такой встрече не идет», — ответил пресс-секретарь президента России.

Ранее в КНДР заявили, что Ким Чен Ын провел у демаркационной линии в Пханмунджоме «удивительную» и «историческую» встречу с Трампом.

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Автор: Анна Клименко
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