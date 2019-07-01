ЗРК «Сосна» получит новые шасси и ракеты с самонаведением

Москва, 1 июля. Новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна» при дальнейшей модернизации получит новые типы ракет с самонаведением и новые шасси. Об этом рассказал главный конструктор Владимир Уклеев.

Производит ЗРК холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех. Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии «Сосны», Уклеев подчеркнул, что в настоящее время идет работа над ракетами с самонаведением.

«У нас были большие наработки по ракетам с самонаведением. Мы в этом плане работаем, головки делаем, но пока в инициативном порядке. Далее — установка на другие носители», — уточнил он ТАСС.

Речь идет о вариантах модернизации — новых шасси и типах ракет.

Ранее управляемый зенитный ракетный комплекс показали на видео. По словам разработчиков, «Сосна» универсальна и способна работать и днем, и ночью в любых метеоусловиях. Экипаж ЗРК состоит из механика-водителя и оператора-наводчика.

Преимуществами «Сосны» являются высокая эффективность и точность поражения воздушных целей, высокая живучесть в боевых условиях, а также полная автоматизация процесса боевой работы. Кроме того, новейший комплекс обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных аналогов с лазерной системой наведения.

Как объяснял Уклеев, машина незаметна для РЛС противника, поскольку ведет обнаружение и наведение в оптическом диапазоне. Вооружение, которое уже прошло все испытания, должно попасть в программу гособоронзаказа в текущем году.