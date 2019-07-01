Центры подготовки солдат США в Польше назвали сигналом для Брюсселя

Варшава ведет откровенно отвязную политику по отношению к Брюсселю, а создание военных центров США в Польше — это сигнал странам ЕС. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов, комментируя размещение в Польше американских солдат.

Центр для солдат США

В Дравско-Поморске на севере Польши будет построен центр боевой подготовки для солдат Соединенных Штатов. Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

«В третьем квартале этого года мы подпишем соглашение с США о центре боевой подготовки на полигоне в Дравско-Поморске. Он будет предназначен в основном для американских войск, и солдаты армии США смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию», — сказал Блащак.

Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи американских разведывательных БПЛА MQ-9. Кроме того, Соединенные Штаты собираются увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч.

Штыки американских солдат

Как отметил Андрей Иванов, размещение базы подготовки американских солдат — это в большей степени политическое явление, нежели военного порядка.

«Как говорится, ничего так лучше не поддерживает политику, как штыки солдат. Просто Польша — это давний форпост США не только в Восточной Европе, но и в целом на континенте. Из-за своей проамериканской позиции Варшава постоянно входит в клинч со столицами Западной Европы», — пояснил Андрей Иванов.

Как отметил эксперт, такие страны как Франция, Германия, Италия всегда были озабочены будущим европейской интеграции, возможностью развивать ЕС. В свою очередь государства на Востоке Европы всегда занимались тем, что просто пытались продаться американцам, но при этом получить преференции от членства в Евросоюзе. Политолог напомнил, что Польша ведет очень отвязную политику по отношению к Брюсселю.

«Например, она принимает законы, которые не соответствуют европейскому законодательству, отказывается проявить солидарность и принимать у себя беженцев. И вот сейчас, по всей видимости, Польша решила закрепить это свое особое положение в ЕС и позвала «большого брата». Польша просто дает сигнал всем своим партнерам: дальше у нас есть право делать все, что вздумается, и это будет обеспечено поддержкой Вашингтона», — заключил Андрей Иванов.

Напомним, в Госдуме предупредили Польшу о последствиях размещения американских войск.