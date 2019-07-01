В Совфеде назвали «изюминкой» лицо Мэй на встрече с Путиным

Москва, 1 июля. Каменное лицо премьер-министра Британии Терезы Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным является «изюминкой» саммита G20, который состоялся в японской Осаке, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Саммит G20 прошел с 28 по 29 июня в Японии. В рамках международного мероприятия Путин провел ряд встреч, в том числе и с уходящим премьером Британии Терезой Мэй. Британский политик заявила, что в текущей ситуации отношения Москвы и Лондона измениться не могут. На расширенной встрече с журналистами Мэй отличилась недоброжелательным поведением и «кислой миной».

«Ее каменное лицо на встрече с Владимиром Путиным – «изюминка» этого саммита, которая вызывает улыбку», — заявил Джабаров на круглом столе «Саммит G20 в Осаке: стоит ли ждать прорывных новостей?».

По словам сенатора, российский лидер показал себя в рамках встречи с Мэй с наилучшей стороны. Путин вел себя умело, грамотно и дипломатично со всеми участниками саммита. На встрече с Мэй президент РФ повел себя грамотно, не опустившись до того, до чего дошла британский политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя встречу Путина и Мэй, заявил, что сам факт встречи лидеров двух стран положителен. Песков напомнил, что до этого в отношениях Москвы и Лондона на высшем уровне была долгая пауза.