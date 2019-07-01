Отказавшаяся выступать в России Катамадзе не отменила концерт в московском Vegas Citi Hall

Москва, 1 июля. Концерт в московском Vegas Citi Hall грузинской певицы Нино Катамадзе, ранее заявившей об отказе выступать в России, не отменен. На официальном сайте исполнительницы, где размещен ее гастрольный график, все еще можно приобрести билеты.

Ранее Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила, что больше не будет давать концерты в России. Грузинская исполнительница на фестивале «Усадьба Jazz» заметила, что это выступление будет последним. Позже Катамадзе опубликовала на своей странице в соцсети Facebook пост, в котором еще раз повторила, что поддерживает требования протестующих в Грузии. Позже это сообщение было удалено.

Однако концерт, который запланирован на 27 марта 2020 года в московском Vegas Citi Hall, не отменен. Билеты все еще в продаже, а самого уведомления об отмене выступления Катамадзе не было. Стоимость билетов на ее концерт в столице начинается от 900 рублей. Так, цена за место на балконе составляет от 900 до 2600 рублей, в партере — от 3000 до 8000 рублей, на арене — от 3500 до 9000 рублей.

Корреспондент Федерального агенства новостей позвонил организатору концерта и пообщался с кассиром. Девушка подтвердила, что билеты, действительно, еще есть в наличии, и предложила забронировать место на концерт Катамадзе.

Ранее популярный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление грузинской певицы об отказе выступать в России. Он поинтересовался, насколько Нино Катамадзе востребованная певица в РФ и к чему такое громкое заявление.

«Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?» — недоумевает журналист.

Напомним, в Грузии начались массовые беспорядки и протесты. Президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля. Многие эксперты уверены, что к организации провокаций в Грузии могут быть причастны Соединенные Штаты. Так, старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майка Карпентер ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме этого, в Грузии работает фонд «Свободная Россия». Он получает финансирование от Вашингтона и ведет антироссийскую деятельность. Также в стране функционирует Агентство США по международному развитию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что туристы из России должны приезжать в страну, а все проблемы должны решать политики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на ее слова, заявив, что российские туристы в первую очередь должны чувствовать себя в безопасности.