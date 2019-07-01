Спикер Рады заявил, что не допустит возвращения регионального статуса русскому языку

Киев, 1 июля. Верховная рада не допустит возвращения регионального статуса русскому языку на Украине, заявил председатель нижней палаты парламента Андрей Парубий.

На заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций Парубий прокомментировал заявление Андрея Богдана — руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского — о региональных языках на Украине.

«Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана, в котором он заявил, что новая команда имеет намерение вернуть региональные языки», — констатировал спикер Рады.

Парубий напомнил, что нижняя палата парламента не так давно приняла закон о едином государственном языке в стране. По его словам, Рада не допустит возвращения к временам закона Колесниченко-Кивалова, который действовал в период с 2012 по 2014 год. Согласно этому закону, русскому и другим языкам на Украине предоставлялся статус региональных. По мнению Парубия, этот закон «имел цель просто уничтожить украинский язык на Украине».

Ранее представитель Зеленского заявил, что разрешил бы на Украине предоставление статуса регионального русскому языку в Донецке и Луганске. Однако Богдан заявил, что это возможно при условии, что территории Донецкой и Луганской народных республик вернутся под контроль Киева, а государственным языком там останется украинский. Одновременно с этим Богдан выступил против статуса русского языка как второго государственного на Украине.