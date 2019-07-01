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13:53 1 Июля 2019

Теракт в Кабуле: от взрыва пострадали десятки человек. События дня. ФАН-ТВ

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Теракт в Кабуле

Теракт в Кабуле: от взрыва пострадали десятки человек. События дня. ФАН-ТВ

Страшная трагедия развернулась в столице Афганистана. По данным СМИ, более 30 человек погибли и около 70 пострадали из-за мощного взрыва в Кабуле. Он прогремел в одном из людных районов города недалеко от Министерства обороны — в этом же квартале расположены и дипломатические ведомства других стран. По некоторым сведениям, ответственность за теракт несет запрещенная в России группировка «Талибан». Предполагается, что боевики заминировали автомобиль, а после взрыва как минимум двое из них начали перестрелку с полицией. Сейчас местность оцеплена силовиками, на улицах царит паника. Информации о пострадавших россиянах пока не поступало. Мы продолжим следить за развитием событий.

ДТП в Индии

Теракт в Кабуле: от взрыва пострадали десятки человек. События дня. ФАН-ТВ

Не менее ужасный инцидент произошел утром в индийском штате Джамму и Кашмир. По предварительным данным, 35 человек погибли и более 10 пострадали, когда автобус сорвался с дороги и рухнул в гималайское ущелье. Вероятно, причиной аварии стал трудный участок горной трассы — водитель попросту не справился с управлением. На данный момент все раненые госпитализированы, причем некоторые из них в критическом состоянии. Информация о точном количестве жертв и пассажиров еще уточняется. Отметим, что для Индии подобные трагедии, особенно в Гималаях, не редкость. Местные трассы неспроста называют «дорогами смерти», машинам буквально приходится «проползать» через горы. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Власти Индии уже выразили соболезнования семьям погибших.

Надежды Зеленского

Теракт в Кабуле: от взрыва пострадали десятки человек. События дня. ФАН-ТВ

«Хрупкая надежда на прекращение огня». Такими словами президент Украины Владимир Зеленский описал события, происходящие в Луганской народной республике. По его словам, отвод войск и вооружений — первый шаг на пути к прекращению войны в регионы. Вполне возможно, что сейчас стороны, наконец, договорились. По крайней мере, 26 июня как бойцы ВСУ, так и Донбасса покинули передовую вместе с вооружением в районе станицы Луганской. Их уход подтвердили и наблюдатели ОБСЕ. Правда, в ЛНР уже неоднократно заявляли: каждый раз, когда минская группа договаривается об очередном отводе войск, Киев тут же нарушает свои обязательства. Но хотелось бы верить, что на сей раз этого не произойдет.

Украина в ПАСЕ

Теракт в Кабуле: от взрыва пострадали десятки человек. События дня. ФАН-ТВ

Тем временем в Киеве до сих пор бушуют страсти по Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал депутатам приостановить работу Украины в ПАСЕ, пока Москва не выполнит целый ряд условий. В том числе пока не освободит моряков, задержанных в прошлом году за нарушение границы в Керченском проливе. Но похоже, что сейчас Украина еще раз оспорит возвращение России в европейскую ассамблею. Вместе с делегатами еще шести стран она готовит новую резолюцию против Москвы. Какие аргументы в ней появятся — пока не известно. Но вероятно, что в ПАСЕ их и в этот раз проигнорируют.