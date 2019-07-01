Теракт в Кабуле: от взрыва пострадали десятки человек. События дня. ФАН-ТВ

Теракт в Кабуле Страшная трагедия развернулась в столице Афганистана. По данным СМИ, более 30 человек погибли и около 70 пострадали из-за мощного взрыва в Кабуле. Он прогремел в одном из людных районов города недалеко от Министерства обороны — в этом же квартале расположены и дипломатические ведомства других стран. По некоторым сведениям, ответственность за теракт несет запрещенная в России группировка «Талибан». Предполагается, что боевики заминировали автомобиль, а после взрыва как минимум двое из них начали перестрелку с полицией. Сейчас местность оцеплена силовиками, на улицах царит паника. Информации о пострадавших россиянах пока не поступало. Мы продолжим следить за развитием событий.

ДТП в Индии Не менее ужасный инцидент произошел утром в индийском штате Джамму и Кашмир. По предварительным данным, 35 человек погибли и более 10 пострадали, когда автобус сорвался с дороги и рухнул в гималайское ущелье. Вероятно, причиной аварии стал трудный участок горной трассы — водитель попросту не справился с управлением. На данный момент все раненые госпитализированы, причем некоторые из них в критическом состоянии. Информация о точном количестве жертв и пассажиров еще уточняется. Отметим, что для Индии подобные трагедии, особенно в Гималаях, не редкость. Местные трассы неспроста называют «дорогами смерти», машинам буквально приходится «проползать» через горы. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Власти Индии уже выразили соболезнования семьям погибших.

Надежды Зеленского «Хрупкая надежда на прекращение огня». Такими словами президент Украины Владимир Зеленский описал события, происходящие в Луганской народной республике. По его словам, отвод войск и вооружений — первый шаг на пути к прекращению войны в регионы. Вполне возможно, что сейчас стороны, наконец, договорились. По крайней мере, 26 июня как бойцы ВСУ, так и Донбасса покинули передовую вместе с вооружением в районе станицы Луганской. Их уход подтвердили и наблюдатели ОБСЕ. Правда, в ЛНР уже неоднократно заявляли: каждый раз, когда минская группа договаривается об очередном отводе войск, Киев тут же нарушает свои обязательства. Но хотелось бы верить, что на сей раз этого не произойдет.