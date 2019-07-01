Ущерб от паводка в Иркутской области предварительно подсчитают к 3 июля

Иркутск, 1 июля. Ущерб от последствий паводка в Иркутской области намерены подсчитать к 3 июля. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Планируется, что предварительный отчет будет предоставлен министру строительства, дорожного хозяйства региона Светлане Свиркиной. В пресс-службе правительства области подчеркивают, что к настоящему времени специалисты направлены на четыре территории: Тулун, Нижнеудинский, Тайшетский и Чунский районы.

«Рабочие группы проведут предварительную оценку нанесенного стихией ущерба. Особое внимание домовладениям — сколько утрачено, какие подлежат восстановлению», — говорится в сообщении.

Отдельные специалисты проведут обследование социальных объектов, в том числе детских садов, школ и медицинских учреждений.

«Предварительный отчет все четыре группы должны предоставить министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлане Свиркиной 3 июля 2019 года», — отмечается в заявлении.

Ранее начальник регионального главка МЧС Валентин Нелюбов сообщил, что причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.

Президент России Владимир Путин ранее дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области, где действует режим ЧС. В зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов.