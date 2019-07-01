Военный совет Судана возложил ответственность за протесты на оппозицию

Хартум, 1 июля. Переходный военный совет (ПВС), который сейчас находится у власти в Судане, сделал заявление по поводу вчерашних протестов в стране. ПВС возложил ответственность за демонстрации, во время которых пострадали люди, на оппозиционную коалицию «Силы декларации за свободу и перемены» (СДСП).

В видеозаявлении Переходноговоенного совета, опубликованном в Twitter, говорится, что ПВС стремился к переговорам с СДСП. Однако оппозиционные силы Судана не пошли на встречный шаг и устроили демонстрации.

30 июня Хартуме прошли массовые протесты. Власти Судана обвинили оппозицию в провокациях и заявили, что СДСП пытается развязать гражданскую войну в стране.

Во время протестов пострадали четыре человека, пытавшихся напасть на солдат с оружием. При этом военные и полиция не предпринимали никаких действий против демонстрантов, пока не возникала явная угроза.

Отметим, что оппозиция заранее анонсировала проведение «марша миллионов» в Судане, главной целью которого стал призыв к ПВС немедленно передать власть гражданским силам. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. По его информации, политические движения предварительно заявили, что во время данной провокационной акции не будут нести ответственность за возможные жертвы.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, в результате которого президент Омар аль-Башир был отстранен от должности. На время переходного периода власть в стране взял в свои руки Военный совет, который будет управлять государством до проведения выборов. Сейчас ПВС стремится укрепить слабые места в сфере безопасности и экономики Судана, однако постоянные атаки оппозиции замедляют политическое урегулирование в стране. На протяжении длительного времени Военный совет пытается наладить конструктивный диалог с оппозицией, однако та не принимает никаких компромиссов.