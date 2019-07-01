Словакия поддержала решение ПАСЕ восстановить членство России

Братислава, 1 июля. Власти Словакии поддерживают решение ПАСЕ восстановить членство России в составе организации. По словам председателя Национального совета Словацкой Республики Андрея Данко, необходимо поддерживать диалог с Москвой.

«Я рад, что и европейские депутаты поняли, что без диалога с РФ невозможно решить серьезные темы современности. Меня обрадовало то, что Россия вернулась, и я поздравляю ее с этим, она повторно может принимать полноценное участие в работе Совета Европы», — отметил он, выступая на международном форуме «Развитие парламентаризма».

Ранее ПАСЕ проголосовала за восстановление всех прав российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если это произойдет. Киев также отозвал из Страсбурга своего посла. Впрочем, позже два из семи государств, объявивших демарш (Грузия и Литва), изменили свое решение.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.