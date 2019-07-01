Москва, 1 июля. Россия устанавливает обстоятельства ракетной атаки ВВС Израиля на Дамаск, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он рассказал журналистам.

В ночь с воскресенья на понедельник, с 30 июня на 1 июля, средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку. Целью ударов были города Дамаск и Хомс. Как пишет агентство SANA, ракеты были запущены израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана. Четыре человека погибли, десятки были ранены. При этом Армия обороны Израиля от комментариев отказалась.

Лавров заявил, что Россия устанавливает факты атаки ВВС Израиля на Дамаск.

«Мы не знаем, что там произошло», — подчеркнул он.

Кроме того, Лавров напомнил о положениях резолюции Совета Безопасности ООН, которых стороны должны придерживаться.

«Их нужно уважать и нужно их выполнять — это наш принцип, мы из этого будем исходить, оценивая любые действия любых игроков в этом районе», — подчеркнул министр.

Напомним, еще одна ракетная атака на Сирию была совершена Израилем 29 ноября. Количество налетов израильских ВВС на Сирию резко сократилось после размещения на сирийской территории модернизированных российских ракетных комплексов ПВО С-300. Это стало ответом на инцидент в сирийском небе 17 сентября, который привел к крушению российского военного самолета Ил-20 и гибели 15 военнослужащих. Дамаск и Москва обвинили в инциденте израильские ВВС, которые «прикрылись» российским самолетом от действий сирийской ПВО.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин уверен, что еврейское государство будет оправдывать данные незаконные действия необходимостью противостояния Ирану и его союзникам, действующим на территории САР.

Он заметил, что израильтяне заняли достаточно эгоистичную позицию, позволяя себе совершать все, что им вздумается. Они совершенно не учитывают интересов других сторон, которые, так или иначе, оказываются вовлеченными в подобные истории. Это не только Дамаск, но и российская сторона. Мы видим, что даже после инцидента с самолетом-разведчиком ВКС РФ Ил-20, который был сбит в ходе очередной провокации Тель-Авива, еврейское государство все равно не намерено отказываться от данных незаконных и разрушительных методов.