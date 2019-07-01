Володин призвал депутатов разных стран не заниматься «парламентским туризмом»

В Москве открылся второй Международный форум «Развитие парламентаризма», где собрались парламентарии 132 стран. Открывая мероприятие, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поблагодарил коллег из других стран, парламентские депутатские делегации, ученых и экспертов за принятое решение участвовать в форуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметил Вячеслав Володин, форум становится «авторитетной площадкой для обмена лучшими законодательными практиками и опытом парламентской работы, и что особенно важно — все более широкой платформой для диалога представителей народов разных стран». Мероприятие объединяет представителей международных парламентов и членов научных, экспертных сообществ. На круглых столах и других мероприятиях форума парламентарии смогут эффективно поработать над теми вопросами, которые требуют совместных решений. Среди них он назвал обеспечение устойчивого развития, международную безопасность, защиту экологии, борьбу с бедностью и неравенством.

«На наш взгляд, задача межпарламентских структур — заниматься выработкой решений вопросов, которые волнуют наши страны. А зачастую получается, что есть две крайности, присущие этим структурам. Либо парламентский туризм, либо политизация деятельности. Ни то, ни другое не способствует решению вопросов, — сказал коллегам Володин. — Считаем, что необходимо работать над принятием модельных законов в таких сферах, как борьба с терроризмом, наркотрафик, незаконная миграция».

Спикер Госдумы призвал парламентариев содействовать мирному политико-дипломатическому решению конфликтов, в том числе самых сложных, как на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Мы должны использовать свои парламентские ресурсы для помощи в политическом и социально-экономическом восстановлении государств, пострадавших от экстремизма и терроризма, прежде всего Сирии», — считает Володин.

Он предложил еще раз поднять тему резолюции о роли парламентов, принятой на 136-й Ассамблее Межпарламентского союза. Она говорит о соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела государств, а также о том, что отношения между странами должны строиться с опорой на международное право, закрепленное в Уставе и решениях ООН.

«В противном случае наступление на национальный суверенитет, вмешательство во внутренние дела и насильственный «экспорт демократии» неизбежно приведут к демонтажу всей системы международного права. А это чревато для мира серьезными политическими потрясениями».

Отдельно российский парламентарий обратил внимание коллег на защиту цифрового суверенитета, назвав его стратегическим вызовом, в том числе для законодателей.

«Угроза цифровому суверенитету реальна. Она подтверждается атаками на компьютерные системы государственных органов. Мы видим факты вмешательства в работу энергосистем, банковского сектора, объектов критической инфраструктуры, в избирательные кампании ряда стран».

Он предложил коллегам сделать цифровую экономику одним из главных направлений межпарламентского сотрудничества.

«В программе нашего форума особое место отведено правовому регулированию цифровой экономики, внедрению технологий будущего, электронных продуктов и сервисов», — рассказал Володин.

Напомним, Международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в Москве с 1 по 3 июля.