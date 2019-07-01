Эрдоган назвал дату проведения саммита лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии

Анкара, 1 июля. Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по вопросам урегулирования ситуации в Сирии может пройти в Турции в июле, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На встрече с журналистами по итогам саммита G20 в Осаке Эрдоган сообщил, что провел переговоры с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В рамках переговоров была затронута проблема урегулирования в Сирии, в том числе в провинции Идлиб.

«Мы обсудили проведение трехстороннего саммита Турция — Россия — Иран. Он будет проведен очень скоро, в начале июля», — приводит слова Эрдогана газета Hurriyet Daily News.

Президент Турции добавил, что вслед за трехсторонним саммитом пройдет встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции. В рамках этой встречи также будет поднят вопрос урегулирования в Сирии.

Первый трехсторонний саммит лидеров РФ, Турции и Ирана прошел в Сочи в ноябре 2017 года. По итогам саммита лидеры трех стран пришли к соглашению, что создание зон деэскалации в Сирии не должно нарушать территориальную целостность и суверенитет страны.

В рамках G20 в субботу состоялась встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Российский лидер в ходе встречи отметил рост товарооборота между РФ и Турцией. Глава государства также добавил, что растет и туристический поток из РФ в Турцию.