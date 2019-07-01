Чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон умер в Москве

Москва, 1 июля. Чилийский кинорежиссер и продюсер Себастьян Аларкон скончался в возрасте 70 лет. Об этом рассказала РИА Новости экс-супруга режиссера киновед Татьяна Яковлева.

По ее словам, Аларкон умер 29 июня примерно в 23.00. Яковлева отметила, что у него было онкологическое заболевание, пишет «Ридус».

«Буквально за две недели «сгорел», — сказала киновед.

Как передает НСН, церемония прощания пройдет в столичном Доме кино 4 июля в 11.00.

Заявление в связи с трагической новостью разместила Национальная кинотека Чили.

«Мы с сожалением сообщаем о смерти кинематографиста Себастьяна Аларкона, жившего в России с 1969 года», — говорится в сообщении кинотеки.

Аларкон родился в Южной Америке, но в течение многих лет жил и работал в СССР. Телезрителю он известен по таким картинам, как «Ягуар», «Агенты КГБ тоже влюбляются», «Испанская актриса для русского министра», передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что известный итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. По имеющимся данным, он в течение долгих лет боролся с болезнью.