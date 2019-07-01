В Африке американские НКО пытаются закрыть рот местной радиостанции

В последнее время в африканских странах зафиксировано усиление попыток влияния западных некоммерческих и неправительственных организаций на внутренние политические процессы. Они используют различные льготы и преференции от правительств, но по факту работают сами на себя. И выгоду получают страны, на которые они работают. При этом зачастую такие организации пытаются повлиять на местных жителей через подконтрольные им средства массовой информации — онлайн-СМИ, радио и газеты. И недавно в Центральноафриканской Республике произошел инцидент, окончательно подорвавший доверие местных жителей к иностранным «помощникам».

Нападение на журналиста

Как сообщает издание AfriquePanorama, в ночь с 25 на 26 июня к сотруднику местной радиостанции под названием LengoSongo ворвались пятеро вооруженных мужчин, которые под угрозой убийства всей его семьи заставили журналиста отдать технику с записями для будущих эфиров. Бандиты заявили, что их нанимателям не нравится то, в каком ключе радиостанция подает информацию, и что, если вектор передач не будет изменен, они вернутся. К счастью, в тот день никто не пострадал.

Отметим, что LengoSongo — это одна из немногих радиостанций в ЦАР, которая вещает только на местном языке — санго. Она придерживается проправительственных взглядов и поддерживает все инициативы, которые в перспективе хорошо отразятся на республике.

На следующий день после атаки директор радиостанции Фред Крок выступил на пресс-конференции с заявлением, в котором рассказал о случившемся, подчеркнув, что эфиры не прекратятся и LengoSongo продолжит говорить людям правду. По его словам, угрозами их не напугать, радио продолжит отстаивать свободу центральноафриканских СМИ.

При чем здесь НКО

По словам Крока, до происшествия было всего два события, которые могли стать причиной случившегося. Дело в том, что его приглашали для беседы с руководством американской НКО SearchforCommonGroup (SCG). На встрече были представители и других центральноафриканских радиостанций. На ней директору LengoSongo и остальным предложили крупную сумму денег. При этом сначала звучали такие слова, как «на развитие», но по факту НКО хотела, чтобы по радио крутили определенные новости, естественно, в нужной американцам повестке.

Фред Крок стал единственным, кто отказался от такой «помощи», заявив, что ему хоть и нужны средства на раскрутку, но LengoSongo хочет сохранить свою уникальную для ЦАР свободу освещать события нейтрально. Возможно, именно это стало причиной случившегося с его сотрудником, хотя сам Крок преждевременно обвинять никого не хочет. Сейчас по делу продолжается расследование.

При чем здесь французы

Вторым моментом, возможно, связанным с нападением на сотрудника LengoSongo, могло стать освещение митингов местного оппозиционного движения под названием «Единый фронт защиты нации» E-ZingoBiani. Дело в том, что во время акции были задержаны французские журналисты агентства AFP, которые, по некоторым данным, забрасывали жандармов камнями. Lengo Songo, как рассказал Крок, освещала это событие, опираясь на официальную информацию, что могло не понравиться оппозиционерам.

С самим же движением E-ZingoBiani не все так просто. Согласно имеющимся данным, поддерживают его именно французы. В местных СМИ ранее ходила информация о том, что для своей акции лидеры оппозиции получили шесть млн франков КФА (это около десяти тыс. долларов США). Да, сумма не такая большая, как может показаться европейцу, но по меркам ЦАР огромная.

На связь между оппозицией и французами наталкивает и то, что любые действия оппонентов правительства первым делом освещают именно профранцузские издания. В них появляется свежая информация с заявлениями лидеров, а также данные о будущих акциях.

Итог

Руководитель LengoSongo выступил со смелым заявлением — не каждый решится продолжать работу после подобной атаки. Ведь сама радиостанция не охраняется, и ее сотрудники перемещаются по городу также без охраны.

Обвинять ту или иную сторону пока преждевременно, но два вышеописанных инцидента вряд ли являются простым совпадением. А пока идет следствие, радио продолжает свою работу. И, как выразился Крок, «LengoSongo будет вести эфиры, несмотря ни на что, поскольку любовь к согражданам и стране сильнее, чем страх».