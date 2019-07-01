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Онищенко оценил изменения правил продажи молочной продукции

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Онищенко оценил изменения правил продажи молочной продукции

Москва, 1 июля. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что маркировка продукции с заменителями молочного жира является первым шагом в нужном направлении, однако не решает главной задачи — повышение грамотности потребителей и улучшение качества продуктов.

«Нам нужно работать с потребителем, делать его грамотным. Учить его не по принципу „подайте Христа ради, что у вас есть, а чтобы он четко понимал свои права и заявлял о них», — пояснил он Ura.ru.

Напомним, что с 1 июля в России вводятся новые правила продажи молочной продукции. Теперь товары с заменителем молочного жира и без него должны выставляться отдельно, чтобы у покупателей было точное понимание того, что они приобретают.

Новые правила также оценил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. По его словам, все будет зависеть от того, насколько честно поведут себя производители и насколько достоверными будут эти маркировки.

Ранее Роспотребнадзор объяснил россиянам, как правильно выбрать молоко. По словам представителей ведомства, ни в коем случае нельзя покупать этот продукт у случайных продавцов и с рук на улице. При выборе молока в магазине покупателям обязательно надо обратить внимание на наименование, состав, срок годности и количество товара, а также проверить на дату изготовления, пищевую ценность и изготовителя.

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Автор: Антон Соколов
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