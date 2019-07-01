Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России

Москва, 1 июля. Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado. Соответствующий рейтинг подготовили эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ».

Отметим, за первые пять месяцев текущего года на автомобильном рынке России было продано свыше 45,8 тысяч дизельных автомобилей. Этот показатель на 8,3% меньше, чем годом ранее. При этом 80% продаж дизельных машин пришлось на кроссоверы и внедорожники.

Тройка лидеров выглядит следующим образом: Pajero Sport (3122 покупателей), Toyota Land Cruiser Prado (2919 реализованных единиц) и Renault Duster (2314 экземпляров). далее следуют Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Toyota Land Cruiser 200, BMW 5-Series, BMW Х5, Skoda Kodiaq и Volkswagen Touareg.

Ранее топ-10 самых популярных подержанных внедорожников и кроссоверов в РФ подготовили эксперты «АвтоСТАТ-Инфо». В рейтинг вошли LADA-2121 (4×4), Chevrolet Niva, Toyota RAV4.