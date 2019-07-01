Российское «оружие Судного дня в морском исполнении» назвали ответом Шойгу США

Спутник зафиксировал «оружие возмездия Путина», как прозвали его западные СМИ после выступления российского лидера перед Федеральным собранием в 2018 году. Атомная подводная лодка К-329 «Белгород», несущая беспилотники «Посейдон», должна поступить на вооружение ведомства Сергея Шойгу уже в следующем году.

Спутниковый снимок так называемого «оружия возмездия Путина» выложил в Сеть известный исследователь военно-морского флота Х. Саттон (H.I. Sutton). Он отметил, что на этом снимке единственный представитель проекта 09852 сопоставим по размерам с подлодками проекта «Борей».

«На самом деле это не так. «Белгород» — это самая большая по водоизмещению подводная лодка в мире. Ее последний корпус специально модернизирован под «Посейдоны». Насколько мне известно, беспилотных подводных аппаратов на «Белгороде» будет шесть. Они имеют атомные двигатели и могут бесконечно долго находиться в глубинах океана. Глубина погружения достигает тысячи метров, а скорость движения ударных беспилотников составляет порядка 280 км/ч. Это очень важно. По большому счету, это оружие Судного дня в морском исполнении. «Посейдоны» имеют ядерные боеголовки большой мощности и способны поразить любую цель противника, оставшись незамеченными», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам военного эксперта, наличие такого оружия у России не может не беспокоить американцев.

«Уже заложен второй корпус подлодки-носителя беспилотников. Это АПЛ «Хабаровск». А «Белгород» поступит на вооружение ведомства Сергея Шойгу уже в 2020 году. В какой именно флот — решит верховный главнокомандующий. Это серьезный российский ответ на то, что происходит сегодня в области вооружений, на выход США из ДРСМД и так далее. Этой подлодке не обязательно куда-то далеко выходить, чтобы выпустить «Посейдоны» по американским портовым городам. Она может это сделать, не подходя к рубежам НАТО, и беспилотники преспокойно достанут цель за океаном. Это, подчеркну, уникальное оружие. Поэтому американцы так им интересуются и ищут спутниковые снимки, которые могут дать им какую-то зацепку для ответных решений и действий», — пояснил Василий Дандыкин.

Собеседник ФАН подчеркнул, что никто из российского руководства не хочет использовать «оружие Судного дня» на деле, но его наличие у России охладит пыл любых противников, особенно США.

Ранее сообщалось, что «Белгород» спущен на воду в апреле этого года на Северном машиностроительном предприятии.