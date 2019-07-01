Польский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-главы компании-владельца «Зимней вишни»

Варшава, 1 июля. Окружной суд Польши рассмотрит вопрос об экстрадиции скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной фирмы-владельца сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского. Об этом в понедельник рассказал журналистам представитель окружной прокуратуры Варшавы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Польши арестовали Вишневского по запросу российских властей.

В настоящее время дело передано в окружной суд Варшавы, однако дата его рассмотрения уточняется, передает РИА Новости.

Сильный пожар в четырехэтажном торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года. Очаг возгорания залегал на последнем этаже, где были расположены несколько кинотеатров и детские игровые зоны. По данным следствия, в результате пожара погибли 60 человек, 41 из которых — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже экс-руководители областного МЧС.

Согласно данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский при участии посредника дал взятку в семь миллионов рублей руководителю инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.