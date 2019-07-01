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В посольстве РФ в Афганистане рассказали подробности о ЧП в Кабуле

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Взрыв в Кабуле

В кабульском районе Пули Мухаммадхон, где утром 1 июля произошел мощный взрыв, до сих пор слышны выстрелы. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил пресс-атташе посольства России в Афганистане Никита Ищенко. По его словам, точной информации о пострадавших в посольство пока не поступало. 

«Как сообщают нам наши коллеги из афганских СМИ, вялотекущие бои еще идут. Пока сложно сказать о количестве пострадавших, — рассказал ФАН пресс-атташе посольства. — Там рядом находится один из афганских телеканалов, он тоже попал под атаку. Мы на связи с директором канала, он говорит, что еще пока стреляют». 

По словам Ищенко, в посольстве ждут официальной информации от властей. Данные СМИ и представителей республики пока различаются. Агентство «Синьхуа» сообщает о 34 погибших в результате предполагаемого теракта, что расходится с предварительными данными, которыми располагают в российском посольстве.

«Местные СМИ сообщают о том, что порядка 10 погибших, но это неофициальная информация, неточная. По предварительной информации, среди пострадавших нет российских граждан. Но это тоже пока не окончательные данные», — добавил Ищенко. 

Кроме того, глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем Twitter сообщил о 65 раненых в результате взрыва.

На улицах Кабула

Несмотря на то, что место происшествия считается районом наибольшего скопления дипломатических представительств в Кабуле, сотрудников посольской службы России взрывы никак не затронули, отметил собеседник ФАН. При этом в представительстве РФ не считают произошедший взрыв чем-то экстраординарным.

«В Афганистане тяжелая ситуация, периодически такое случается», — отметил пресс-атташе посольства. 

Взрыв прогремел в утренний час-пик в густонаселенном районе столицы Афганистана, недалеко от здания министерства обороны республики. По информации главы пресс-службы МВД Афганистана Нусрата Рахими, причиной ЧП стал подрыв заминированного автомобиля. 

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Автор: Анна Клименко
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