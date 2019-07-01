Матвиенко призвала бороться за неприменение санкций в отношении парламентариев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала к борьбе с санкциями в отношении парламентариев. Такую позицию она озвучила в рамках пленарного заседания Второго Международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Еще одним важным направлением нашей работы на межпарламентском треке выступает продвижение идеи о недопустимости применения санкций против парламентариев. К сожалению, сегодня некоторые государства позволяют себе ограничивать перемещения парламентариев, в том числе и ограничивают их участие в мероприятиях межпарламентских организаций. Более того, мы сталкиваемся с дискриминацией целых парламентских делегаций, когда их лишают права голоса», — напомнила Матвиенко.

Она отметила, что «сегодня здравый смысл побеждает» и Парламентская ассамблея Совета Европы вновь возвращается к демократическим принципам.

«Но, к сожалению, примеров дискриминации парламентариев по всему миру остается немало. Давайте сделаем так — чтобы все парламенты мира приняли резолюции, постановления о недопустимости применения санкций к парламентариям. Давайте проведем диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями, чтобы они также выступили с соответствующими заявлениями».

По словам спикера Совета Федерации, все обращения необходимо направить в Организацию Объединенных Наций.

«И будем настаивать на том, что должна быть принята специальная резолюция ООН».

Напомним, в Москве стартовал инициированный Госдумой Второй Международный форум «Развитие парламентаризма». Мероприятие продлится до 3 июля. Среди основных тем для обсуждения заявлены вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег из других стран к борьбе с терроризмом.