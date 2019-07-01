В Совфеде оценили позицию штаба Зеленского по русскому языку в Донбассе

Новая власть на Украине должна пересмотреть закон о государственном языке. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Олег Морозов.

Позиция по языку

Русский язык в Луганске и Донецке мог бы стать региональным. Такое заявление сделал глава офиса новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан.

Однако он уточнил, что государственным языком в стране должен стать украинский, а Донбасс — в составе страны. Кроме того, Богдан выступил против того, чтобы сделать русский язык вторым государственным.

«Я за украинский язык и за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, но ничего не решаем, а надо решать», — заключил он.

Напомним, Верховная рада в апреле текущего года приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, украинские граждане должны использовать национальный язык практически во всех сфера жизни. Эта норма распространяется и на органы государственной власти, и на социальные учреждения, такие как учебные заведения, больницы и предприятия сферы обслуживания.

Закон надо изменить

Как отметил сенатор Олег Морозов, несмотря на юридические тонкости, в вопросе русского языка в Донбассе смысл должен быть один — закон о языке на Украине необходимо изменить.

«Зеленский, между прочим, говорил об этом в своей предвыборной кампании. Какой статус у русского языка будет на юго-востоке трудно сказать, но это должен быть полноценный язык, которым должны пользоваться граждане, в том числе в образовательных, государственных и прочих учреждениях.

Если региональный статус дает такую возможность, то пускай будет так. Но я бы предпочел, чтобы для Донбасса русский язык был в том же статусе, что и украинский. Это было бы правильно, хотя не мне давать советы», — пояснил Олег Морозов.

Ранее член Совета Федерации Ольга Тимофеева выразила мнение, что Киев нарушает хартию о европейских языках, но страны Запада на это откровенно закрывают глаза. Напомним, Совет Безопасности ООН заблокировал идею РФ обсудить украинский закон о языке.