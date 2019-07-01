Два вратаря отказались переходить в «Сочи»

Сочи, 1 июля. Два голкипера отказались от трансфера в «Сочи». Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, новичок РПЛ вел переговоры с вратарями «Зенита» Егором Бабуриным и Юрием Лодыгиным, однако оба стража ворот ответили отказом. Сообщается, что последний занят поисками команды в зарубежном чемпионате. Бабурин, напротив, останется в «Зените» и будет бороться за место в составе с Андреем Луневым.

Лодыгин перешел в «Зенит» летом 2013 года из греческого «Кстани». С тех пор он провел за петербуржцев 164 матча. После того, как петербуржцев пополнил Лунев, Лодыгин потерял место в составе и вторую часть прошлого сезона провел в «Олимпиакосе». Контракт «Зенита» с 29-летним голкипером истек, футболист находится в статусе свободного агента.

Бабурин — воспитанник «Зенита». Прошлый сезон 25-летний вратарь провел в аренде в «Рубине».

Ранее стало известно, что «Сочи» подписало вратаря Евгения Фролова из «Оренбурга». Также новички премьер-Лиги интересуются Сосланом Джанаевым, у которого закончился контракт с польской «Медзью».