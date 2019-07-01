США закрыли посольство в Тунисе из-за угрозы терактов

Тунис, 1 июля. Власти США приняли решение закрыть посольство в Тунисе из-за угрозы терактов.

«В соображениях безопасности американское посольство будет закрыто для посетителей в понедельник, 1 июля. Исключение будет сделано только для экстренных служб», — говорится на сайте дипломатического представительства.

Ранее посольство рекомендовало американским гражданам не посещать центральные районы тунисской столицы, следовать распоряжению местных властей и следить за развитием событий в новостях.

Напомним, что 27 июня в Тунисе произошел двойной теракт. Сразу два взрыва прогремели в центре столицы североафриканской страны, в результате чего погиб полицейский, еще восемь человек получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России). Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович высказал предположение, что Ростуризм может в ближайшее время посоветовать российским туристам отказаться от поездок в Тунис.

Ситуация в Тунисе не спокойна с 2010-2011 года, когда в стране произошла так называемая Вторая жасминовая революция. После свержения президента Зин эль-Абидина Бен Али в республике резко возросли безработица, преступность и угроза терроризма. За последние годы в Тунисе произошло несколько терактов, которые подорвали туристический бизнес, являющийся одним из основных источников дохода государства. Самая крупная атака произошла в июне 2015 года, когда боевики атаковали отель в районе города Суса. Жертвами преступников тогда стали 39 человек, столько же получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.