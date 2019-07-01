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Apple разрабатывает специальный iPhone для китайского рынка

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Apple разрабатывает специальный iPhone для китайского рынка

Вашингтон, 1 июля. Американская корпорация Apple намерена выпустить специальный смартфон iPhone для китайского рынка, пишет издание Gizmochina.

По данным журналистов, причиной этого шага американских разработчиков стала потеря спроса на продукцию Apple в Китае. Дело в том, что в регионе есть большое количество местных аналогов, стоимость которых значительно ниже iPhone. Цена в размере от 6 до 10 тысяч юаней за смартфон слишком велика для китайцев.

Чтобы увеличить продажи, Apple готовится выпустить смартфон специально для китайского рынка. По данным источников, в этом гаджете не будет Face ID — вместо него будет установлен сканер отпечатков пальцев. 

Apple разрабатывает специальный iPhone для китайского рынка

Дата презентации этого устройства пока не раскрывается, однако уже известно, что его дебют не пройдет в сентябре.

Ранее появилась информация о том, что Apple может лишиться поставок OLED-дисплеев из-за проблем во взаимоотношениях Японии и Южной Кореи. По мнению экспертов, из-за этого может возникнуть дефицит новых iPhone на старте продаж.

Напомним, что с российского рынка американская корпорация может и вовсе уйти. Это связано это с намерением Минкомсвязи России обязать все иностранные компании, производящие смартфоны, ноутбуки и персональные компьютеры, предустанавливать на свои устройства российское ПО.

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Автор: Катерина Иванова
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