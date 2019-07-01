Первый канал начал отбирать участников рейтингового телешоу «Голос»

Москва, 1 июля. Эксперты Первого канала начали в первый день июля прослушивание кандидатов на участие в очередном, восьмом по счету, сезоне популярного музыкального шоу «Голос». Кастинги проходят в телевизионном центре «Останкино», сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе телеканала.

Из тысяч претендентов, которые прислали свои анкеты на официальный сайт канала, приемная комиссия отобрала 600 самых ярких и перспективных исполнителей. По итогам отбора только 120 из кандидатов будут допущены к участию на первом съемочном этапе — знаменитых «слепых прослушиваниях».

Одновременно в «Останкино» проходят кастинги и второго сезона проекта «Голос 60+», где будут состязаться, как можно догадаться, исполнители старшего поколения. На кастинг приглашено 250 человек, а до стадии «слепых прослушиваний» будут допущены 50 из них. К слову, самой возрастной участнице первоначальных прослушиваний 91 год!

В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в «Голосе». Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов певческого шоу.