Появились фото выкатившегося за пределы ВПП Ан-26 на Чукотке

Анадырь, 1 июля. Транспортный самолет Ан-26 компании «Летные проверки и системы» выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту «Угольный» на Чукотке в понедельник, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника ФАН, самолет выкатился за пределы ВПП во время приземления, после чего у Ан-26 надломилась передняя стойка шасси. На данный момент рассматривается возможность перемещения самолета на стоянку.

Во время инцидента в самолете находились члены экипажа, пассажиров на борту не было. В результате происшествия никто не пострадал.

Следственные органы управления на транспорте по Дальнему Востоку организовали процессуальную проверку по признакам преступления о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта. Следователи установят обстоятельства инцидент, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.