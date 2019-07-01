Видео танцующего лезгинку Глушакова опубликовали в Сети

Грозный, 1 июля. Хавбек Денис Глушаков, который недавно перешел из столичного «Спартака» в грозненский «Ахмат», продемонстрировал танцевальные навыки. Полузащитник станцевал лезгинку на тренировке новой команды. Соответствующее видео опубликовано YouTube-канале грозненцев.

Глушаков отметил, что «Ахмат» встретил его нормально, а внутри команды царит дружеская атмосфера.

«С кем-то я играл в сборной, некоторых знал по выступлениям за разные клубы в чемпионате России. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись и приступили к работе», — передает телеканал «360» слова полузащитника.

По мнению 32-летнего игрока, чеченская столица сильно преобразилась и стала городом европейского уровня.

Ранее издание KP.ru сообщало, что в будущем к Глушакову могут присоединиться нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе за две октябрьские драки. По словам генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова, грозненский клуб действительно готов сделать им предложения.

Ранее стало известно, что бывший капитан «Спартака» подписал контракт с «Ахматом». Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. В прошлом году у Глушакова начались проблемы с тогдашним тренером Массимо Каррерой, а позже и с болельщиками, которые обвинили его в незаслуженном присвоении капитанской повязки и действиях в личных интересах.