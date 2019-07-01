Международные учения Sea Breeze-2019 стартовали в Одессе

Киев, 1 июля. Совместные украино-американские военные учения Sea Breeze-2019 стартовали в Одессе, торжественное построение подразделений состоялось в полевом лагере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны принимающего маневры государства.

Международные учения будут проходить на территории Украины до 12 июля.

«В полевом лагере международных сил состоялось торжественное построение подразделений, которые примут участие в учениях Sea Breeze-2019. На флагштоках подняли флаги Украины, США, Грузии, Молдовы», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в этом году участники маневров впервые отработают речной элемент. По задумке организаторов, противник попытается «заблокировать» выход к морю из Дуная, а корабельно-катерный состав морской охраны должен будет обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье реки до Черного моря.

Накануне в Одессу для участия в маневрах прибыли военно-транспортные самолеты Североатлантического альянса. Перед этим в акваторию Черного моря вошел корабль «Карни», также задействованный в совместных учениях Украины и НАТО.

Эсминец ВМС США, отметим, ранее уже принимал участие в маневрах Sea Breeze, прошедших в 2017 году. В Одессу также направили грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль.

Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин назвал опасными планы Вашингтона и Киева проводить учения в Черном море. Дипломат подчеркнул, что Москва будет относиться к этой инициативе соответствующе.

При этом коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков ожидает, что в Киеве снова заговорят о силовом сценарии возвращения Крыма в состав Украины. Военный же эксперт Юрий Кнутов считает, что одной из целей киевских властей является получение статуса привилегированного партнера Североатлантического альянса, именно поэтому Украина и пошла на проведение учений.