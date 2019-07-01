Эксперт объяснила, почему Беглов поддержал Горизбирком Петербурга

Политолог Алена Август заявила, что глава Петербурга Александр Беглов не просто так призвал Горизбирком провести честные и справедливые выборы в Северной столице.

Ранее заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что большинство выявленных нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга являются умышленными действиями. Он также отметил, что в случае выявления дальнейших нарушений закона ЦИК РФ может обратиться в суд.

«ЦИК России поддерживает обращение Горизбиркома в правоохранительные органы. Мы продолжаем настаивать на тщательном рассмотрении всех фактов нарушений федерального законодательства, допущенных муниципальными комиссиями Петербурга. Очевидно, что большинство выявленных нарушений являются умышленными действиями», — подчеркнул Булаев.

При этом, в случае, если такие действия будут выявляться и дальше, сотрудники ЦИК будут вынуждены обращаться в суд с просьбой обжаловать неправомерные действия муниципальных комиссий Петербурга. В конце июня Александр Беглов поддержал позицию городской избирательной комиссии, которая инициировала работу по выявлению нарушений в работе избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) и их устранению.

«Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить избирательную комиссию за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление. Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, и чтобы соблюдался закон. Поэтому та принципиальная позиция, которая занята Горизбиркомом, мной полностью поддерживается, и, я думаю, соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже выявлены», — отметил Беглов.

Дело в том, что основная претензия к некоторым муниципальным избиркомам Санкт-Петербурга заключается в несвоевременном информировании участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти.

Комментируя ситуацию, политический аналитик и политтехнолог Алена Август в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщила, что «выборы должны пройти по закону, а значит заявления и Булаева, и Беглова в первую очередь важны для избирателей, которые могут негативно отреагировать на выявляемые нарушения».

«Аудитория сейчас находится в достаточно тревожном состоянии, потому что по Сети довольно быстро разгоняются не очень приятные истории с избирательными участками на подачу документов, странными людьми в этих очередях и т. д. Если все это окажется правдой, то нужно противостоять этому процессу, и ЦИК — это как раз та структура, которая должна регулировать ситуацию. И ЦИК, и Горизбирком Петербурга имеют полномочия обратиться в прокуратуру, в правоохранительные органы, чтобы действительно разобраться в ситуации», — говорит Август.

При этом собеседник ФАН утверждает, что даже если нарушений в работе избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) больше не будет, у населения может остаться «неприятный осадок» от проведенных выборов, «поэтому ЦИК должен разобраться в ситуации и расставить все точки над i».

«Это необходимо, чтобы было понятно — вот это было, а вот этого — нет. Вот это было, а это фейк. К сожалению, эра Интернета славится тем, что мы не можем быть уверены абсолютно ни в чем. Беглов же абсолютно четко, причем не только как участник избирательного процесса, но и как человек, которому доверен регион, реагирует на ситуацию в рамках своих полномочий. Он поддерживает ту структуру, которая занимается организацией выборов. Это очень важно для того, чтобы не было никаких сомнений и придирок к тому, как работают муниципальные комиссии. Ведь если где-то дела идут неважно, то возникают сомнения в легитимности выборов в принципе. Так что Беглов призывает провести выборы в Петербурге согласно букве закона», — заключила Алена Август.

Ранее стало известно, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга намерена через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО за невыполнение решений Центризбиркома РФ о процедуре назначения выборов. Так, в начале недели глава петербургского избиркома Виктор Миненко дал распоряжение руководителям территориальных комиссий взять под жесткий контроль соблюдение ИКМО принятых решений о процедуре назначения выборов.

Напомним, в Петербурге в единый день голосования 8 сентября планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов. Они избираются на пять лет.