САА обнаружила тайник с минами террористов в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 1 июля. Компетентные органы безопасности Сирии, находящиеся в провинции Эль-Кунейтра, обнаружили склад американских мин, спрятанный под землей, в одном из брошенных штабов запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, мины были спрятаны в нескольких метрах от израильской границы, в одной из деревень, находящихся на юге сирийской провинции Эль-Кунейтра.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия обнаруживает оружие или боеприпасы, оставленные незаконными вооруженными группировками в освобожденной провинции. Практически ежедневно военные натыкаются на схроны или брошенные штаб-квартиры террористов в освобожденных сирийских провинциях. В данный момент бойцы Сирийской арабской армии (САА) продолжают прочесывать регион с целью обнаружения и ликвидации мин-ловушек или самодельных взрывных устройств, которые могли быть спрятаны боевиками перед уходом из региона.

Ранее сообщалось, что сирийские силы безопасности обнаружили множество оружия и боеприпасов, в том числе произведенное Израилем, в городе Ялда в южных пригородах Дамаска.

Это произошло во время завершения операций по обеспечению безопасности районов, очищенных сирийской арабской армией от терроризма. Источник в службе безопасности заявил, что во время обыска, а также после сбора информации, полученной жителями городов Баббила и Бейт-Сахм, был проведен осмотр фермы, захваченной когда-то террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.