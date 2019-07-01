Мэр Таллина призвал сохранить школьное образование на русском языке в Эстонии

Таллин, 1 июля. Школьное образование на русском языке в Эстонии необходимо сохранить. Такое мнение выразил мэр Таллина Михаил Кылварт.

Глава столицы Эстонии отметил, что школа является не только частью образовательной системы, но и частью культуры.

«Русские люди являются частью эстонского общества и государства, и их культура обогащает наше общество, а значит ее нужно сохранить», — подчеркнул Кылварт.

Кроме того, градоначальник выступает за повышение качества преподавания эстонского языка в русских детсадах и школах.

«Недавно был запущен новый проект — «Эстонский учитель в русском детском саду», и в результате стало ясно, что нам необходимо больше учителей эстонского, их нехватка ощущается очень остро», — рассказал Кылварт.

Мэр Талина собщил, что программа позволила повысить уровень владения эстонским языком у детей. Кылварт отметил, что проект дает возможность двустороннего языкового погружения и является хорошим примером функционирования в обществе взаимной интеграции. По словам главы эстонской столицы, Таллин «продолжит придерживаться принципа свободного выбора модели и языка обучения».

Сейчас в разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых есть возможность обучаться на русском языке, однако количество подобных заведений постепенно уменьшается. Более 20% всех эстонских школьников проходят обучение в русскоязычных заведениях. При этом в таких школах на русском языке могут преподавать не более 40% от общего количества предметов.

Кылварт рассказал в интервью ТАСС, что интерес к русскому языку сохраняется у многих жителей Таллина. Градоначальник отметил, что акция «Тотальный диктант», в рамках которой любой желающий может проверить свои знания русского языка, пользуется большой популярностью в эстонской столице, поэтому ее планируют проводить и дальше. Кылварт сообщил, что в этом году «Тотальный диктант» написали почти 2,5 тысячи жителей Таллина, при этом 122 из них стали отличниками. По словам градоначальника, эстонская столица уже несколько лет является лидером по количеству участников акции среди городов, находящихся за пределами России.

Напомним, Михаил Кылварт был избран новым мэром Таллина в апреле 2019 года. Глава эстонской столицы родился в Казахстане в 1977 году. Его отец — эстонец, а мать — кореянка. Кылварт считает русский своим родным языком.

Ранее сообщалось, что в Эстонии предложили ужесточить языковые требования к таксистам. Генеральный директор Языковой инспекции Эстонии Ильмар Томуск предложил дать органам местного самоуправления право проверять, на каком уровне водители знают эстонский язык, сообщает RT.