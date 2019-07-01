Сирия, 1 июля. В Дейр-эз-Зоре SDF обезвредили двух боевиков ИГИЛ1, в Идлибе ВВС Сирии атакуют расположения радикалов. САА отбивает атаки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» в Хаме.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» на северо-западном фронте Хамы.

«Исламское государство1»: потеряло двух человек в Хасаке, подозревается в нападении на курдский КПП в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»: заявила, что ей якобы была уничтожена БМП САА на северо-западе Хамы.

Курды: обезвредили двух боевиков ИГ1 в Хасаке, отбили нападение неизвестной вооруженной группировки на КПП в Дейр-эз-Зоре.

По данным Twitter-канала Euphrates Post, неизвестные напали на контрольно-пропускной пункт курдов на дороге между Шхилем и Бусейрой. КПП были обстреляны неизвестными из пулеметов, после чего они скрылись с места преступлений. Данных о жертвах курдские источники пока не сообщали. Наиболее вероятные организаторы атаки – боевики «Исламского государства», оставшиеся в подполье.

В деревне Сабихан скончался один человек в результате взрыва ракетного снаряда, оставшегося после боевых действий в провинции, как сообщает новостной канал Deir Ezzor 24. Источник также передает, что пожары продолжаю уничтожать сельскохозяйственные угодья у города Абу-Наталь.

Провинция Идлиб

Военно-воздушные силы Сирии продолжают операцию по ликвидации опорных пунктов боевиков «умеренной оппозиции» и альянса «Тахрир аш-Шам» на юге провинции. Утром несколько точечных ударов с воздуха были нанесены по расположениям джихадистов в районе города Хубейт, как сообщает новостной портал Step News Agency. В то же время, как уточняет источник, в районе был замечен разведывательный самолет ВВС Сирии.

Провинция Хама

По сообщениям Telefram-канал NORS, боевики уничтожили две укрепленные точки Сирийской арабской армии (САА) у города Аль-Киркат с помощью залпа из противотанковой ракетной установки. Данных о потерях среди военнослужащих САА не поступало.

«Фронт национального освобождения» (известный также как «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») снова публикует на своих медиа-площадках заявление о том, что им удалось уничтожить бронированную машину пехоты сирийской армии в Хаме, как передает портал Halab Today TV. Официальные СМИ данное заявление пока не подтверждают.

Провинция Хасака

Как передает местный источник в сети Twitter Mustefa Bali, в городе Аль-Хол бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) обезвредили в ходе рейда двух боевиков, действующих в составе «спящих ячеек» ИГИЛ. Курдские источники распространяют фото, на которых видно двух задержанных боевиков и внушительный арсенал оружия и взрывчатки, который был у них изъят.

Три человека, включая ребенка, погибли при пожаре в деревне Хавас. Огонь из сельскохозяйственных угодий у города Рас-Аль-Айн добрался до поселений фермеров, как сообщает новостной портал Halab Today TV. Курдское ополчение по-прежнему не справляется с тушением пожаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)