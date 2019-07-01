Оливер Стоун приоткрыл секреты своего нового фильма об Украине

Украина вновь оказалась в центре внимания американского режиссера и продюсера Оливера Стоуна. На предстоящем кинофестивале в итальянской Таормине режиссер собирается представить свой новый фильм «Раскрывая Украину» («Revealing Ukraine»), в котором он раскрывает особый взгляд на Евромайдан и последующую гражданскую войну на Украине.

Картина должна стать продолжением предыдущего фильма Стоуна «Украина в огне», который рассказывал об историческом пути «незалежной» вплоть до кризиса 2014 года. Режиссером обеих картин выступил американец украинского происхождения Игорь Лопатенок.

Пока что в Сети доступен только трейлер второго фильма. Однако в своем сообщении в Facebook Стоун упомянул несколько сюжетов, «параллельных» украинскому, которые, возможно, станут также главными линиями кинокартины.

Спецслужбы США в событиях Майдана

Сообщение о презентации фильма «Раскрывая Украину» Стоун снабдил ссылкой, в которой рассматривается участие спецслужб США в недавней многоступенчатой смене власти в Бразилии.

Напомним, в крупнейшей стране Латинской Америки в 2016 году был проведен импичмент действующего президента Дилмы Русеф, которую связали с коррупционным скандалом внутри нефтяной компании Petrobras. Как оказалось, в начале 2000-х годов Petrobras использовал собственные средства для финансирования правящей Партии трудящихся и обеспечивал поддержку ее избирательных кампаний, передавая крупные суммы неучтенных денег лично в руки партийцев.

Против самой Русеф никаких обвинений выдвинуто не было, однако масштабное расследование привело на скамью подсудимых многих руководителей строительных компаний, топ-менеджеров Petrobras и ряд политиков, часть из них получила длительные тюремные сроки. Наиболее значимой фигурой в этом списке стал бывший президент Бразилии Лула да Силва, который, как и Русеф, принадлежал к Партии трудящихся.

Впоследствии выяснилось, что данные о коррупции внутри Petrobras были получены благодаря масштабной прослушке телефонов корпорации и вскрытию электронной почты. Также оказалось, что АНБ и ЦРУ прослушивало телефоны самой Русеф и ее окружения — соответствующие секретные документы, санкционирующие прослушку и сообщающие о ее результатах, были преданы гласности через известный портал Wikileaks.

Судя по тому, что в трейлере фильма Стоуна фигурирует персона Пола Манафорта, который выступал политическим консультантом украинского президента Виктора Януковича, а впоследствии руководил штабом кандидата в президенты Дональда Трампа во время выборной кампании 2016 года, речь будет идти о похожем влиянии спецслужб США на события на Украине.

Кроме того, сегодня уже известно, что один из членов команды Манафорта на Украине, некто Константин Килимник, был де-факто двойным агентом: он не только работал на американского политконсультанта и, через него, на Януковича, но и был завербован Госдепом США и ФБР. Они использовали Килимника как ценный источник информации в окружении украинского президента и расценивали помощника Манафорта в качестве «агента влияния».

Косвенно о всепроникающем влиянии ЦРУ, АНБ, ФБР и Госдепа США на украинские события можно судить и по быстрой расправе с Манафортом в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Все операции с «черным налом», которые Манафорт проводил на Украине и из-за которых его и осудили по статье «уклонение от уплаты налогов», были детально известны следствию практически сразу.

Кеннеди, Индонезия, Конго и Вьетнам

Вторая ссылка, которую Оливер Стоун приложил к своему анонсу нового фильма об Украине, более загадочна. Формально она повествует о достаточно старом, но очень чувствительном для истории США эпизоде — убийстве президента Джона Кеннеди.

Впрочем, приведенная Стоуном статья рассказывает о JFK в необычном ключе. Не сосредотачиваясь на событиях трагического дня в Далласе, она повествует о жизненном пути Кеннеди, в котором, в частности, были и такие поступки, как фактическая выдача санкций на фашистские, антикоммунистические перевороты в Индонезии и Конго.

В приведенной Стоуном ссылке наглядно показывается, что именно Кеннеди настоял на использовании возможностей ЦРУ, чтобы обеспечить приход к власти диктатора Сирила Адула в Конго и удержание власти президентом Сукарно в Индонезии. В обоих случаях внешнеполитические решения Вашингтона вылились в сотни тысяч убитых и репрессированных под видом борьбы с «мировым коммунизмом».

Третья ссылка, которую Стоун приложил к своему сообщению о фильме «Раскрывая Украину», также повествует о малоизвестных событиях последних лет правления Кеннеди, а именно — о его роли в эскалации гражданского конфликта во Вьетнаме.

Несмотря на то, что формальный ввод американских войск в эту страну случился уже при преемнике Кеннеди, президенте Линдоне Джонсоне, в настоящее время известно, что еще во время президентства JFK Соединенные Штаты планировали не только прямое вторжение, но и целый ряд спецопераций по дестабилизации Северного Вьетнама с целью замены коммунистического правительства на лояльный США режим.

Расскажут ли нам правду о Донбассе?

Новый фильм Оливера Стоуна обещает стать не менее интересным материалом по новейшей истории Украины, нежели предыдущее творение Стоуна и Лопатенка, развенчавшее миф о «революции достоинства» и показавшее все ее грязные механизмы воздействия на массы.

Судя по видеоряду трейлера, на этот раз акцент будет смещен на более поздний период новейшей истории Украины, начавшийся в той точке, где закончился предыдущий фильм, то есть в момент победы вооруженного мятежа в Киеве.

Скорее всего, Стоун и Лопатенок постараются дать исчерпывающий ответ на популярную версию о том, были ли события в Донбассе «вторжением России», о чем трубят сейчас глобальные СМИ. Позиционирование в качестве одного из спикеров в фильме украинского политика Виктора Медведчука намекает на то, что события на юго-востоке Украины будут поданы предельно взвешенно — в том числе как многогранный процесс противостояния нескольких мировых держав, чьи интересы столкнулись на территории распадающейся Украины.

По крайней мере, сообщение Стоуна о новом фильме уже вызвало истерику в рядах украинских СМИ и «свидомых» блогеров. Это значит, что американскому режиссеру вновь удалось найти слабое место в пятилетнем киевском мифоложестве, и без того уже расшатанном по итогам президентских выборов и неудач в Донбассе.