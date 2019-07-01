Володин призвал к борьбе с терроризмом без «скрытых повесток»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег из других стран к борьбе с терроризмом. Такую позицию он озвучил в ходе пленарного заседания Второго Международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Основной угрозой миру и безопасности сегодня является терроризм. Кровавые теракты в различных частях планеты не прекращаются. Ни одна страна мира от них не застрахована. Это всеобщее зло», — заявил Володин.

По его словам, бороться с этим явлением можно только сообща.

«Без «двойных стандартов» и «скрытых повесток», лишая террористов идеологической почвы и финансовой подпитки», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Володин обратил внимание на необходимость содействия со стороны парламентариев мирному политико-дипломатическому решению конфликтов. В качестве примера он привел Ближний Восток и Северную Африку.

Кроме того, председатель Госдумы призвал использовать парламентские ресурсы для помощи «в политическом и социально-экономическом восстановлении государств, пострадавших от экстремизма и терроризма, прежде всего Сирии».

Напомним, сегодня в Москве начинает работу инициированный Госдумой Второй Международный форум «Развитие парламентаризма». Мероприятие продлится до 3 июля. Оно соберет гостей из 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов. Среди основных тем для обсуждения заявлены вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики.

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