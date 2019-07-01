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Россия

Медведев призвал «Единую Россию» поддерживать журналистские расследования

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Медведев призвал «Единую Россию» поддерживать журналистские расследования

Москва, 1 июля. Премьер-министр РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил с обращением к членам политсилы, в котором призвал поддерживать журналистские расследования и научиться общаться с блогерами, а также гражданскими активистами.

В газете «Известия» Медведев опубликовал статью «Единая Россия» — курс на перемены». По мнению председателя партии, объединение должно поддержать тех, кто занимается журналистскими расследованиями.

«Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними», — призвал глава правительства.

Медведев призвал «Единую Россию» поддерживать журналистские расследования

Медведев уточнил, что речь идет именно о настоящих журналистских расследованиях, а не о изобретении фейковых новостей.

«[Сотрудничать] с теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения, — заметил премьер-министр. — Звучали предложения о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций. Хорошая идея!»

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Автор: Катерина Иванова
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