Москва, 1 июля. Отечественная LADA-2121 (4×4) возглавила рейтинг самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России. Соответствующий рейтинг подготовили эксперты «АвтоСТАТ-Инфо».

За первые пять месяцев текущего года на вторичном рынке России было продано почти 437 тысяч кроссоверов и внедорожников. Этот показатель на 3,3% меньше, чем было зафиксировано за аналогичный период в минувшем году. Чаще всего водители покупали отечественную LADA-2121 (4×4). Эту модель в 2019 году купили около 35,5 тысяч автолюбителей.

На второй строчке расположилась иномарка Chevrolet Niva с показателем 29,5 тысяч реализованных единиц. Тройку лидеров pfvsrftn Toyota RAV4 с объемом реализации 14, 4 тысяч единиц. Также в рейтинг вошли KIA Sportage (13 тыс.), Renault Duster (12, 5 тыс.), Nissan X-Trail (11,5 тыс.), Mitsubishi Outlander (10,7 тыс.) и Volkswagen Tiguan (9,1 тыс.).

Ранее автоэксперты составили топ-10 самых популярных китайских кроссоверов в России. В рейтинг вошли Geely Atlas, Haval H6, Chery T21, Chery Tiggo, Lifan X60.