Профильный комитет Рады рекомендовал приостановить работу Украины в ПАСЕ

Киев, 1 июля. Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал депутатам приостановить работу Украины в ПАСЕ до того момента, пока Россия не выполнит поставленные Киевом условия.

«Комитет рекомендовал приостановить участие постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ в работе ассамблеи до выполнения РФ ряда условий по заложникам, украинским военным морякам и крымским татарам», — говорится в решении комитета.

По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, Киев ждет, что Россия освободит украинских моряков, арестованных за вторжение в российские воды, «политзаключенных в РФ и Крыму», а также обеспечит права крымских татар. Он также добавил, что Парламентская ассамблея Совета Европы может надавить на Россию, но пока она не хочет этого делать.

Отметим, что распространяемые Киевом слухи о притеснении крымских татар опровергли уже не только иностранные делегации (с 2014 года в Крыму побывали представителя США, Германии, Франции, Италии и ряда других стран), но и украинские журналисты.



Ранее ПАСЕ проголосовала за восстановление всех прав российской делегации. Украинские депутаты уже заявили, что покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если это произойдет. Киев также отозвал из Страсбурга своего посла. Вместе с Украиной о решении приостановить деятельность в ПАСЕ заявили также Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Грузия. Впрочем, позже Грузия и Литва изменили свое решение.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.