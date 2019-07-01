В Киеве раскритиковали украинцев за их подверженность чужому влиянию

Киев, 1 июля. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук раскритиковал земляков за их подверженность чужому влиянию. По его словам, отношение украинцев к РФ существенно поменялось после прихода к власти Петра Порошенко. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинский эксперт обратил внимание на то, как менялось отношение украинцев к россиянам и соседней стране. Он указал на тот факт, что до 2014 года Россию считали братским государством, а после прихода к власти пятого президента Петра Порошенко ситуация резко поменялась, пишет «ПолитРоссия».

По словам Корнейчука, журналисты, политики и чиновники, а также всевозможные эксперты начали открыто критиковать РФ, называть ее врагом и требовать полного разрыва отношений с россиянами.

Эксперт напомнил, что довольно быстро эта «ненависть передалась обычным гражданам», которые начали повторять антироссийские лозунги, услышанные на экранах ТВ. Он выразил уверенность, что эта ситуация обусловлена низким уровнем политической грамотности украинцев.

Политолог уверен, что если новая киевская власть возьмет курс на сближение с Москвой, то украинцы, которые еще совсем недавно кричали оскорбления в адрес РФ, внезапно для всех воспылают к соседу самыми теплыми чувствами.

«К сожалению, мы народ без гордости, самоуважения и собственного мнения», — констатировал Корнейчук.

В этом заключается парадокс украинцев, которые с легкостью поддаются внушению, резюмировал эксперт.

Российско-украинские отношения резко ухудшились в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. В результате ДНР и ЛНР заявили о независимости, а в Крыму прошел референдум, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».