Мексиканский город оказался под метровым слоем льда

Гвадалахара, 1 июля. Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под метровым слоем льда, причиной случившегося стал сильный град.

Военные страны активировали план помощи населению в чрезвычайных ситуациях. На расчистку города ото льда направили сотрудников сил гражданской обороны и местных муниципальных органов. По последним данным, уже удалось расчистить около 70% территории, погребенной под слоем осадков.

При этом, как отмечает издание Economista, град такой силы в Гвадалахаре зарегистрирован впервые.

На снимках, опубликованных в Сети местными СМИ, заметно, что лед покрыл большую часть дорог и даже попал внутрь зданий, например, магазинов. Движение в некоторых районах приостановили, поскольку автомобили оказались полностью завалены. Часть зданий обрушилась.

Как уточнил директор управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан, информации о пострадавших из-за града к настоящему времени не поступало.

People walk in Guadalajara, Mexico after a hail storm buried vehicles and damaged buildings

