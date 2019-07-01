Мексиканский город оказался под метровым слоем льда

Гвадалахара, 1 июля. Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под метровым слоем льда, причиной случившегося стал сильный град.

Военные страны активировали план помощи населению в чрезвычайных ситуациях. На расчистку города ото льда направили сотрудников сил гражданской обороны и местных муниципальных органов. По последним данным, уже удалось расчистить около 70% территории, погребенной под слоем осадков.

При этом, как отмечает издание Economista, град такой силы в Гвадалахаре зарегистрирован впервые.

«Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые», — уточнил командир 14 пехотного батальона Серхио Лопес Лара.

На снимках, опубликованных в Сети местными СМИ, заметно, что лед покрыл большую часть дорог и даже попал внутрь зданий, например, магазинов. Движение в некоторых районах приостановили, поскольку автомобили оказались полностью завалены. Часть зданий обрушилась.

Как уточнил директор управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан, информации о пострадавших из-за града к настоящему времени не поступало.

People walk in Guadalajara, Mexico after a hail storm buried vehicles and damaged buildings

???? @35mmfotografia pic.twitter.com/kZpv4yWTir — AFP news agency (@AFP) 30 июня 2019 г.

Ранее в понедельник сообщалось о неизвестном объекте, который упал на окраинах Никосии. Очевидцы рассказали о вспышке в небе и взрывах, которые предшествовали инциденту. По их словам, всего раздалось три хлопка.

Как предполагают журналисты, упавший с неба объект, вероятно, является зенитной ракетой или военным самолетом.