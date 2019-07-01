Косачев исключил подписание нового СНВ в ходе текущего срока Трампа

Москва, 1 июля. Новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не будет подписан в ходе нынешнего президентского срока главы США Дональда Трампа, однако текущий СНВ может быть продлен до его истечения, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Разработка нового документа в остающееся время абсолютно нереальна», — заявил Косачев в комментарии РИА Новости.

Сенатор отметил, что разработка нового договора занимает пять-семь лет. До окончания президентского срока Трампа остается всего полтора года, в такие короткие сроки разработать новый договор невозможно, подчеркнул Косачев. Глава комитета выразил сожаление, что время на подготовку нового договора было упущено.

Косачев добавил, что в оставшееся время могут быть проведены консультации для принятия решений о продлении действующего СНВ-3. Сохранить текущий договор в действии – вполне реальная задача, считает сенатор.

Президенты РФ и США провели переговоры в рамках саммита G20 Осаке 28 июня. По итогам переговоров российский лидер отметил, что перспективы продления СНВ-3 остаются, но «впереди еще большой путь».

Ранее сообщалось, что Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках СНВ. Российская сторона провела три проверки: в США, Турции и Румынии. Американская сторона также провела три инспекции.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году действующими тогда президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он остается единственным соглашением между двумя странами о сокращении вооружений. Договор истекает в 2021 году.