Анкара, 1 июля. МИД Турции заявил, что силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара задержали шестерых турецких граждан в Ливии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Анкара заявила, что ЛНА задержала шестерых граждан Турции в Ливии. Турецкое внешнеполитическое ведомство призвало немедленно освободить задержанных, пригрозив, что иначе силы Хафтара станут законной мишенью для турецкой армии. Официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари в ответ на обвинения Анкары заявил, что Турция поддерживает террористические группировки в Ливии. Он обвинил ее в том, что Анкара вмешивается в дела региона и угрожает региональной безопасности. В то же время аль-Мисмари уточнил, что не имеет сведений об аресте турецких граждан на востоке страны. Он призвал соседние страны выступить против турецких угроз.

Напомним, в 2011 году после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис. В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем созданного при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Ранее ЛНА под руководством маршала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи. На следующие сутки после начала наступления подразделения ЛНА заняли международный аэропорт Триполи. Вооруженные силы Ливии, подконтрольные правительству Национального согласия, заявили об ответной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить кровопролитие в Ливии. Генсек ООН выразил уверенность, что сейчас необходимо заново начать политический диалог, который можно полноценно запустить только при условии полного прекращения военных действий.

Напомним, армия Хафтара сбила военный самолет над Триполи. Кроме того, пресс-служба ЛНА сообщила о захвате военной базы, которая расположена в 40 километрах от Триполи.

11 апреля авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удары по военной базе правительства Национального согласия (ПНА) в Триполи.