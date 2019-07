WikiLeaks сообщила, что Ассанжа арестовали для экстрадиции в США

Лондон, 1 июля. Власти Великобритании специально арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, чтобы впоследствии экстрадировать его в США. Об этом говорится в Twitter организации.

Напомним, что в апреле власти Эквадора лишили Ассанжа гражданства и политического убежища, допустив полицию Лондона на территорию своего посольства, где журналист скрывался более шести лет. В тот же день Ассанж был арестован лондонским судом за нарушение условий досрочного освобождения.

Американские власти обвиняют Ассанжа в обнародовании секретных документов Госдепартамента. Если журналиста передадут США и осудят, то он может получить до 35 лет лишения свободы, пожизненное заключение или даже смертную казнь. Законодательство Великобритании запрещает выдавать подозреваемых, если им грозит смерть. Однако юристы полагают, что британцы вполне могут поверить на слово своим американским партнерам, если те пообещают не применять высшую меру наказания. Слушания по существу в деле об экстрадиции Ассанжа пройдут в феврале 2020 года.

BREAKING: Assange has been arrested for extradition to the United States for publishing.https://t.co/vvbZBOgCwL