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Генпрокуратура признала нежелательным американский фонд Free Russia в РФ

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Генпрокуратура признала нежелательным американский фонд Free Russia в РФ

Москва, 1 июля. Американский фонд Free Russia («Свободная Россия») признан нежелательным на территории Российской Федерации, так как его деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

По данным ведомства, деятельность указанного фонда «представляет угрозу» основам конституционного строя и безопасности страны.

Напомним, в конце прошлой недели министерство юстиции объявило, что это американское учреждение включено в реестр иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

На сайте Free Russia Foundation говорится, что негосударственный фонд был зарегистрирован в американской столице в 2014 году группой российских эмигрантов. Главой совета директоров является экс-помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.

Как сообщала «Газета.Ru», законодательный проект о «нежелательных организациях» был подписан российским лидером Владимиром Путиным 23 мая 2015 года. Документ позволяет объявлять деятельность западной или международной неправительственной организации «нежелательной на территории РФ».

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Автор: Сергей Петров
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