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Делегация из Сербии рассказала, как в стране относятся к русским

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Делегация из Сербии рассказала, как в стране относятся к русским

Заместитель председателя Народной скупщины Республики Сербия Джордже Миличевич отметил интенсивное сотрудничество с Федеральным собранием РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«С особым удовольствием хочу подчеркнуть, что сотрудничество Народной скупщины с обеими палатами Федерального собрания Российской Федерации достигло высшего уровня. У нас есть подписанные соглашения с обеими палатами», — сказал Миличевич.

Двустороннее парламентское сотрудничество является инициативным и плодотворным, о чем свидетельствует большое число визитов на высшем уровне, уровне рабочих органов парламента, а также содержательный парламентский диалог, добавил он. 

По словам Миличевича, группа дружбы с Россией самая многочисленная в Народной скупщине. 

«Она насчитывает 134 депутата из общего количества — 250. Если мы говорим, что парламент является голосом народа, то это свидетельствует об отношении народа Сербии к народу России», — уточнил он.

Миличевич отметил весомую роль РФ в решении международных вопросов и поблагодарил за непризнание Республики Косово в качестве независимого государства. 

Делегация из Сербии рассказала, как в стране относятся к русским

«Роль России — в качестве защитника и строителя более справедливого международного порядка, основанного на соблюдении международного права и уважении общих принципов, идей, провозглашенных в уставе ООН».

Представитель делегации подчеркнул, что Республика Сербия «никогда не стала и никогда не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации, русского народа».

Напомним, сегодня в Москве начинает работу инициированный Госдумой Второй Международный форум «Развитие парламентаризма».

Ранее руководитель оргкомитета форума Петр Толстой объяснил, почему грузинская делегация отсутствует на мероприятии.

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Автор: Алена Разживина
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