Посол РФ отметил «нажим на Сербию» со стороны Запада в ситуации с Косово

Москва, 1 июля. Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил очевидный «нажим на Сербию» со стороны Запада, который добивается признания Белградом независимости Косово.

«Не вызывает сомнений, что эта тема существует в рамках предвступительных сербско-ЕСовских переговоров, а в еще более нажимной форме ставится перед Белградом американцами», — подчеркнул Боцан-Харченко.

По словам дипломата, не наблюдается признаков того, что Запад учитывает в своих требованиях интересы Белграда и пытается предложить компромиссные решения. Посол подчеркнул, что при этом США и их союзники поощряют действия Косово, ведущие к нагнетанию напряженности.

«Запад — и в первую очередь Вашингтон — поощряет только косовских албанцев, поддерживает их военизированные структуры и действия по созданию армии, которые не только не вписываются в правовые решения, но с учетом текущей ситуации являются совершенно очевидным намеренным нагнетанием напряженности», — сказал Боцан-Харченко в интервью РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североаталнтический альянс выступает за возобновление диалога между Приштиной и Белградом, сообщает RT. По мнению генсекретаря, это позволит найти политическое разрешение кризисной ситуации.

Напомним, в 1999 году силы НАТО бомбили Югославию, состоящую в то время из Сербии и Черногории. К вмешательству Североатлантического альянса привело вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы и уничтожили многочисленные памятники истории и культуры. Из-за этого сербы начали массово отселяться из края.

17 февраля 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие государства.

Под давлением Брюсселя в 2011 году Белград начал переговоры с косовскими албанцами о нормализации отношений при содействии ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.

Отметим, что ситуация в Косово обострилась 28 мая, когда спецподразделения полиции непризнанной республики вторглись на бронированных автомобилях в районы, населенные сербами. Спецназ Косово задержал 28 человек, среди которых оказался сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в республике россиянин Михаил Краснощеков. Также двое сербов получили легкие ранения.

В МИД РФ назвали задержание россиянина «вопиющим фактом». Дипломаты подчеркнули, что эти действия являются проявлением «провокационной линии косовоалбанской верхушки».