Киев, 1 июля. Встреча президента России Владимира Путина с главой украинского государства Владимиром Зеленским может состояться, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

По его словам, встреча двух президентов реальна. Данилюк подчеркнул, что в настоящее время переговоры лидеров двух стран «могут быть выгодны России, поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций». Об этом он заявил в комментарии интернет-изданию «Левый берег».

«Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы», — сказал Данилюк.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил возможность проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами. Он выразил надежду на то, что новое руководство Украины сможет действовать в направлении воссоединения отношений с РФ, поскольку «лишено ограничений и чувствует себя свободно», а также полагается на доверие народа, оказанное избранному главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

На Украине в 2014 году произошел государственный переворот. На юго-востоке страны не признали новую власть. Луганская и Донецкая области заявили о своей независимости и объявили о создании Луганской и Донецкой народных республиках.

После этого Киев ввел на территорию Донбасса войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Жертвами гражданской войны стали больше десяти тысяч человек. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако киевская власть регулярно их нарушает.