Монсон оценил качество российских дорог за рулем такси

Москва, 1 июля. Подмосковный депутат и боец смешанных единоборств Джефф Монсон на один день стал таксистом, чтобы пообщаться с россиянами и узнать, что их беспокоит на самом деле.

Монсон отметил, что в России он посещает официальные мероприятия и звездные тусовки, однако этого не достаточно, чтобы понять текущую ситуацию в стране.

«Мне хотелось бы понять реальную жизнь россиян, их ежедневные хлопоты, — объяснил спортсмен. — Мне хочется понять, каково это — быть россиянином, быть обычным российским таксистом. Это интересно».

На один день депутат сел за руль такси, чтобы побеседовать со своими пассажирами на темы, которые их по-настоящему беспокоят.

«При этом я имею должность депутата, и это дает мне возможность понять то, что сегодня представляет из себя Россия», — приводит его слова телеканал «360».

Пообщаться с Монсоном смогли только пассажиры, знающие иностранный язык, однако все желающие смогли сделать селфи, узнав в таксисте мировую звезду спорта. Журналисты в свои очередь заметили, что водитель случайно забыл надеть ремень безопасности. Новоиспеченный таксист ушел от ответа на соответствующий вопрос, но ошибку признал. Монсон также оценил качество российских дорог.

«Первый раз, когда я приехал в Россию, то передвигался на такси, а сейчас уже стал самостоятельно это делать. И я могу сказать, что дороги стали заметно лучше, где-то они такие же, как в Америке, — поделился впечатлениями Монсон. — Это здорово».

Эксперимент депутату понравился, и он допустил, что повторит его когда-нибудь еще раз.