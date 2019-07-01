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САА удалось отбить у боевиков город на севере провинции Хама

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САА удалось отбить у боевиков город на севере провинции Хама

Дамаск, 1 июля. Жизнь в сирийском городе Керназ, расположенном в северной части Хамы, постепенно нормализовалась. Местные жители вернулись в свои дома примерно через две недели после того, как террористы были вынуждены покинуть регион. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»1, деятельность которой запрещена в России, в сотрудничестве с другими незаконными вооруженными группировками, начала широкомасштабную атаку на деревни в северной части Хамы со своих позиций, расположенных в Идлибе. В начале июня джихадисты взяли под свой контроль несколько населенных пунктов, однако уже на следующий день сирийская правительственная армия восстановила контроль над городом Керназ после ожесточенных боев с террористами «ан-Нусры».

И все же, боевикам удалось нанести серьезный ущерб мирному населению. В ходе атаки террористы сожгли несколько сельскохозяйственных культур, которые были на стадии уборки урожая, в частности, пшеницы и ячменя. Это было весьма болезненным ударом для людей, для которых зерновые являются единственным средством к существованию.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Как стало известно, на территории Керназа жило около 1500 семей перед террористической атакой. Государственные органы обеспечивали граждан необходимыми услугами, такими как электричество, телефонная связь и водоснабжение.

Стоит отметить, что это далеко не первая попытка боевиков атаковать города и регионы в сирийской провинции Хама. Ранее сообщалось, что террористические группировки открыли огонь из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам сирийского города Хама, центра одноименной провинции. На данный момент известно о двух пострадавших.

Незадолго до этого четыре минометных снаряда разорвались в квартале Эль-Кусур. Кварталу был нанесен материальный ущерб, из жителей никто не пострадал. Под обстрелом также оказались города Мхарде и Скальбия к северо-западу от Хамы. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Мохамад Жарбуа
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