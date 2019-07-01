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Толстой объяснил отсутствие Грузии на Международном форуме «Развитие парламентаризма»

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Толстой объяснил отсутствие грузинской делегации на Международном форуме «Развитие парламентаризма»

Москва, 1 июля. Руководитель оргкомитета II Международного форума «Развитие парламентаризма», заместитель председателя Госдумы Петр Толстой объяснил отсутствие делегации из Грузии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы официально приглашали все парламенты, все делегации, в том числе грузинскую. Они, по всей видимости, отказались в связи с внутриполитическими событиями в этой стране», — сказал Толстой. 

В данном случае все имеют на это право и события тоже бывают разные, отметил вице-спикер нижней палаты парламента. 

«Мы с пониманием и сожалением относимся к тому, что их не будет», — заключил Толстой.

Напомним, сегодня в Москве начинает работу инициированный Госдумой Второй Международный форум «Развитие парламентаризма». Мероприятие продлится до 3 июля. Оно соберет гостей из 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов. Среди основных тем для обсуждения заявлены вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики.

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Автор: Алена Разживина
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